Papa apela ao diálogo inter-religioso numa época marcada por conflitos violentos

O Papa afirmou que o diálogo inter-religioso tem "um papel vital" numa "época marcada por conflitos violentos", numa mensagem enviada hoje aos participantes do 8º. Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, em Astana, no Cazaquistão.

"Trabalhemos incansavelmente pela harmonia, criando uma sinergia pela paz, desarmados e desarmantes, humildes e perseverantes, sempre prontos a oferecer caridade e próximos daqueles que sofrem. Rezemos lado a lado, sirvamos ombro a ombro e falemos a uma só voz onde quer que a dignidade humana esteja em risco", declarou o Papa Leão XIV.

O líder da Igreja Católica acrescentou que a religião, "na sua essência, não é uma fonte de conflito, mas uma fonte de cura e reconciliação", afirmando valorizar este tipo de encontro "para renovar amizades e forjar novas, unidos pelo desejo comum de curar o nosso mundo ferido e dilacerado".

Esta colaboração entre religiões, segundo o Papa, "não é um convite à eliminação das diferenças, mas a acolher a diversidade como fonte de enriquecimento mútuo".

O Papa sublinhou que "sinergia" significa trabalhar em conjunto, "tanto entre nós como com o Divino", e que "todo o impulso religioso autêntico favorece o diálogo e a colaboração", tendo em mente "a interdependência que une os indivíduos e as nações".

O futuro com que sonhamos, de acordo com Leão XIV, "é de paz, fraternidade e solidariedade" e "exige o compromisso de todos e de cada coração".