Papa Leão XIV agradece orações pelo seu 70º aniversário

O Papa Leão XIV agradeceu hoje, na oração dominical do Angelus, no Vaticano, as felicitações e as orações pelo seu 70.º aniversário.

"Meus queridos, parece que sabem que hoje completo 70 anos", disse Leão XIV, a partir da janela do Palácio Apostólico, vendo várias faixas dos fiéis que estavam na praça de São Pedro com mensagens de feliz aniversário.

"Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos os que se lembraram de mim em oração", disse o Papa Leão XIV perante milhares de pessoas.

O pontífice nasceu em Chicago, no dia 14 de setembro de 1955, e este é o primeiro aniversário que celebra à frente da Santa Sé.

Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, Leão XIV tem também nacionalidade peruana pelos anos que passou no Peru como bispo.

Hoje, uma grande comunidade peruana estava na praça de São Pedro para celebrar os 70 anos do Papa. Da janela do Palácio Apostólico, o pontífice viu uma enorme bandeira com as cores do Peru, vermelho e branco, e uma faixa onde podia ler-se "feliz aniversário".

Ao Papa chegaram também felicitações por parte do governo italiano, e o presidente da República, Sergio Mattarella, a reconhecer o seu "energético apelo" por uma "paz desarmada" desde que foi eleito a 8 de maio.

"Nos últimos anos, cresceram os medos de que o mundo esteja a caminhar em direção a uma ladeira perigosa, impulsionado por uma lógica generalizada de dominação, e cada vez mais marcado por conflitos devastadores", apontou o chefe de Estado italiano.

Leão XIV é o papa mais jovem em mais de 30 anos, desde a época de João Paulo II, que foi eleito em 1978, com 58 anos, tendo atingido a mesma idade em 1990.