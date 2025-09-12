"O importante será a consistência ao longo da época"

A II Liga está de regresso e, neste domingo, o Marítimo recebe o líder Vizela. Para Vítor Matos, a paragem competitiva a que os campeonatos estiveram sujeitos, até foi benéfica para o Marítimo. "Foi uma paragem positiva porque, acima de tudo, permitiu também aos novos jogadores não só uma melhor adaptação ao treino e ao nosso modelo de jogo, como ainda serviu para o treinador os entender melhor na busca de tirar o melhor rendimento deles. Mas, acima de tudo, ajudou-os bastante à integração num clube novo, a uma realidade nova, ajudando-os a estabilizar emocionalmente fora do futebol", explicou o treinador maritimista.

A vitória do Marítimo sobre o Vizela vai proporcionar a liderança da II Liga aos verde-rubros. Mas Vítor Matos retira qualquer carga de importância vital que se possa atribuir a este encontro. "Na II Liga, sobretudo este ano, vai ser decisiva a consistência ao longo da temporada. Sem dúvida que estar em primeiro lugar pode trazer mais ou menos motivação, mas a nós apenas trará ainda mais vontade em olhar para o próximo jogo, encarando-o como se fosse uma final. Isso é importante, pois a performance da nossa equipa terá ser independente do lugar que possa ocupar na classificação, principalmente nesta fase inicial", sustenta.

De resto, Vítor Matos aponta para o exemplos dos anos mais recentes na II Liga, que "nos tem dado essa experiência", ou seja, "a de muitas equipas, numa fase inicial, estarem no topo da tabela e depois acabam por não consolidar essa posição, sendo que o contrário também é verdadeiro".

"O Vizela é das melhores equipas da II Liga"

O Vizela trará dificuldades acrescidas ao Marítimo. "O Vizela é uma das melhores equipas desta II Liga. Tem um processo muito claro em termos de ideia de jogo, pois é uma equipa agressiva na forma como defende e, sobretudo, no meio campo ofensivo, usando a marcação homem a homem, com muita agressividade. Ofensivamente apresenta uma estrutura que nos pode causar alguns problemas e temos que estar preparados de forma a reduzir esses problemas. Será certamente um bom jogo contra uma equipa que está em primeiro lugar e com a qual queremos competir, e, fundamentalmente mostrar porque em todos os jogos temos esta forma de estar e esta forma de querer dominar o jogo", sublinha Vítor Matos.

Este inicio de campeonato, com três vitórias consecutivas, poderá ser um prenúncio que a mensagem foi passada à equipa. O treinador do Marítimo concorda apenas parcialmente. "O que nos foca não pode ser apenas o resultado, mas sim o processo relativo ao crescimento da equipa. Acho que isto é mais importante numa fase inicial, do que os resultados, sendo certo que o resultado é importante, pois buscamos sempre os três pontos, sempre importantes quando falamos em subidas de divisão. Mas estamos focados é na qualidade de treino e com a qualidade do processo. E muitas vezes vamos ganhar e a sorte sorriu-nos, outras vamos perder e a sorte nada quis connosco. Continuo a achar que o próprio jogo com o Lourosa foi dos melhores jogos que fizemos e perdemos esse jogo, se calhar com o Felgueiras não tivemos o mesmo tipo de domínio ofensivo e mas conseguimos ganhar. A estabilidade emocional de olhar para o jogo e entender o que temos de melhorar e de que forma queremos crescer, é mais importante do que olhar apenas para o resultado", conclui.

O Marítimo defronta o Vizela neste domingo, no seu estádio, pelas 14 horas, em jogo da 5ª jornada da II Liga e será dirigido pelo árbitro da Associação de Futebol do Porto, Cláudio Pereira.