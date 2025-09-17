Melhores jovens músicos portugueses vão estagiar no Conservatório

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode irá realizar, entre 6 e 11 de Abril de 2026, o XXIII Estágio da Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música (OJ.COM), que culminará com dois concertos finais no Funchal e no Porto Santo. As inscrições já se encontram abertas, decorrendo até ao dia 30 deste mês de Setembro, "sendo que toda a calendarização oficial – incluindo informações sobre audições, repertório, ensaios e concertos – está descrita no regulamento próprio da corrente edição, disponível para consulta no site da instituição", informa.

Refira-se que "para esta edição, a quinta a ter lugar na Ilha da Madeira, o Conservatório, enquanto anfitrião, convidou o maestro Francisco Loreto para assumir a direção artística e pedagógica do estágio", acrescenta-se ainda que "as informações disponibilizadas incluem a divulgação oficial do estágio, com calendário detalhado, orientações para as audições, constituição da orquestra, repertório, formulário de inscrição e excertos obrigatórios. As inscrições estão disponíveis online, com os excertos para audições acessíveis através de um link incluído no formulário de inscrição. Os Conservatórios são responsáveis pelo envio das gravações das audições de seleção, sendo que, posteriormente, serão divulgados os resultados e distribuído o repertório de estudo aos participantes", esclarece a nota emitida esta quarta-feira.

De acordo com o director pedagógico do Conservatório "é com grande satisfação que informamos que o próximo estágio da Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música (OJ.COM 2026) se realizará na Região Autónoma da Madeira. Este importante evento artístico e pedagógico terá lugar entre os dias 6 e 11 de abril de 2026, conforme consta no documento oficial, que pode ser consultado em anexo", frisa Rui Rodrigues.

"A realização deste estágio na nossa região constitui um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira e representa uma excelente oportunidade para os nossos alunos, docentes e comunidade vivenciarem uma experiência musical de excelência a nível nacional", garante e acrescenta: "A participação neste projeto está aberta a todos os alunos dos Conservatórios Oficiais de Música do país e seguirá os critérios definidos pela organização."

O OJ.COM é um projecto que "é realizado desde 2001, por iniciativa do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, e reúne jovens músicos de diversas escolas da rede pública do Ministério da Educação, promovendo a prática orquestral e o desenvolvimento artístico dos participantes. Para além de enriquecer a formação musical dos estudantes, contribui para fortalecer a cooperação entre os conservatórios públicos de música em Portugal. Durante o estágio, os alunos têm a oportunidade de trabalhar sob a orientação de maestros e professores experientes, culminando em concertos de encerramento que refletem o resultado do trabalho realizado ao longo do programa", conta em conclusão.