Ordem apela ao reconhecimento dos engenheiros técnicos

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos reuniu-se na última sexta-feira, 5 de Setembro, com o secretário Regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, para debater assuntos considerados estratégicos para o sector agrícola e agroalimentar da Região Autónoma da Madeira.

Durante o encontro, foram abordadas questões relacionadas com a valorização profissional dos engenheiros técnicos das especialidades Agrária e Alimentar, nomeadamente a exigência da carteira profissional para o exercício da actividade. A medida é vista como forma de garantir "a competência técnica, a ética profissional e a segurança alimentar".

A reunião serviu também para manifestar preocupações quanto à existência de situações de exercício irregular da profissão, tendo sido solicitado o apoio da Secretaria Regional nesse âmbito.

Outros temas discutidos incluíram a possibilidade de estabelecer parcerias estratégicas, através da organização conjunta de eventos, e a promoção de projectos de cooperação técnica, que envolvam estágios, investigação aplicada e formação contínua.

A Ordem dos Engenheiros Técnicos reforçou, por fim, a importância de reconhecer os engenheiros técnicos "como agentes de inovação e modernização da agricultura madeirense, num contexto marcado por desafios estruturais, ambientais e climáticos".