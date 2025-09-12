Benfica recebe Santa Clara antes do arranque da 'Champions'
O Benfica recebe hoje o Santa Clara, no arranque da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, num encontro que antecede a estreia dos 'encarnados' na fase de liga da Liga dos Campeões.
Ainda 100% vitorioso no campeonato, o Benfica, com menos um jogo, pode, em caso de triunfo, igualar provisoriamente na liderança o FC Porto, que recebe no sábado o Nacional.
Depois de duas derrotas a abrir o campeonato, numa altura em que disputava as rondas preliminares da Liga Conferência, o Santa Clara está agora sem perder há dois encontros na I Liga, na qual ocupa o 10.º lugar.
Em nove receções aos açorianos no campeonato, o Benfica apenas foi derrotado uma vez, em 2019/20, ganhando os restantes oito encontros e nunca ficando sem marcar golos.
O encontro do Estádio da Luz, em Lisboa, está marcado para as 20:15 e vai ter arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.
À mesma hora, o Alverca e o Tondela, duas das equipas que subiram esta temporada à I Liga, procuram a primeira vitória, depois de terem somado apenas um empate nas quatro primeiras jornadas.
Programa da 5.ª jornada:
- Sexta-feira, 12 set:
Alverca - Tondela, 20h15
Benfica - Santa Clara, 20h15
- Sábado, 13 set:
Moreirense - Rio Ave, 15h30
Estoril Praia - AVS, 15h30
FC Porto - Nacional, 18h00
Famalicão - Sporting, 20h30
- Domingo, 14 set:
Estrela da Amadora - Vitória de Guimarães, 15h30
Arouca - Casa Pia, 18h00
Sporting de Braga - Gil Vicente, 20h30