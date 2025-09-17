Construir muros para conter glaciares pode ser contraproducente

Novas investigações desaconselham o uso da geoengenharia para conter o degelo dos glaciares que desaguam no mar e outros efeitos nocivos do aquecimento global.

A água quente que flui para os fiordes e sob as plataformas de gelo continuará a ser uma das principais causas do degelo glaciar à medida que as temperaturas globais aumentam.

Este degelo, por sua vez, contribuirá para a subida do nível do mar e para as inundações nas zonas costeiras.

Uma proposta para contrariar este efeito é construir barreiras no oceano para impedir que a água quente chegue aos glaciares.

Alguns cientistas propuseram a instalação de uma cortina de aço flutuante ou de um muro de pedra subaquático em torno de partes da camada de gelo da Gronelândia para limitar a entrada de correntes quentes que derretem o gelo.

Tais barreiras seriam difíceis de construir e a sua eficácia não é clara, observaram Mark Hopwood e colegas num comentário recente na AGU Advances, com foco nos potenciais efeitos deste método no maior glaciar da Gronelândia, Sermeq Kujalleq.

Os investigadores alertaram que as paredes subaquáticas provavelmente causariam problemas significativos para os ecossistemas marinhos.

Os modelos sugerem que tais barreiras perturbariam o processo pelo qual o escoamento glaciar extrai água rica em nutrientes das profundezas do oceano.

Esta perturbação, por sua vez, reduziria os níveis de fitoplâncton junto à superfície e as populações de peixes que deles dependem, afetando, em última análise, os groenlandeses que dependem destes peixes para a sua subsistência.

As paredes também poderiam perturbar os padrões de migração dos peixes, agravando o problema.

Os efeitos secundários das paredes subaquáticas provavelmente não seriam socialmente aceitáveis, escreveram os autores.

Os cientistas sugerem que as muralhas construídas para proteger os glaciares da Antártida teriam efeitos semelhantes nos ecossistemas locais.

E observaram que, embora as barreiras à proteção dos glaciares sejam hipotéticas e irrealistas neste momento, o interesse pela geoengenharia irá provavelmente aumentar nas próximas décadas.

Por conseguinte, é importante estar ciente das consequências não intencionais destes projetos.

Alguns investigadores sugeriram que as abordagens de geoengenharia devem ser testadas para que os decisores políticos possam avaliar os seus custos e benefícios com base em dados reais.

No entanto, antes de considerarem seriamente estas técnicas, escrevem Hopwood e colegas, é crucial que os cientistas se envolvam com os intervenientes locais para compreender como as potenciais compensações podem afetar as suas vidas e os seus meios de subsistência.