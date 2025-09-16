Marcelo confirma inclinação para a data de 18 de Janeiro e confia na sensatez dos portugueses

O Presidente da República confirmou hoje que está inclinado a marcar as eleições presidenciais para 18 de janeiro e, sem comentar candidaturas, manifestou confiança na sensatez das opções eleitorais dos portugueses.

Em resposta aos jornalistas, na livraria Brotéria, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que está "bastante propenso" para marcar as presidenciais para 18 de janeiro, como já tinha dito em junho, em vez de 25 de janeiro, data que chegou a indicar como provável no início deste ano, o que justificou com "duas razões".

O chefe de Estado referiu que quer evitar que o prazo limite para a entrega de candidaturas, que é 30 dias antes das eleições, coincida com o Natal e que uma eventual segunda volta seja no domingo de Carnaval, sendo esta última a "razão mais importante".

"Não sendo a 25 [de janeiro], a data mais próxima possível é dia 18 de janeiro. Este é o meu pensamento tendencial, mas ainda não é a formalização, que haverá em tempo oportuno", declarou.

Recusando comentar candidaturas presidenciais, incluindo a do presidente do Chega, André Ventura, hoje anunciada, o chefe de Estado enquadrou como normal a quantidade de candidatos a estas eleições e manifestou confiança nas opções dos portugueses.

"Eu acho que as pessoas subavaliam a capacidade do povo português. Eu então, do que me recordo do tempo em que era analista político, várias vezes disse que os portugueses são muito argutos, muito sensatos nas suas opções eleitorais", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que "às vezes pode parecer que a solução não faz sentido num determinado momento", mas percebe-se "com a distância no tempo", e independentemente do número de candidatos, que "escolhiam aquilo que entendiam que era o mais adequado em cada momento para o país".