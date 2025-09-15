18 jovens inscritos no primeiro curso profissional de bombeiro

A Região Autónoma da Madeira deu um passo inovador com o início do primeiro curso profissional de bombeiro do país realizado numa Companhia de Bombeiros Sapadores e num Centro de Formação Regional de Emergência e Proteção Civil, que integra os alunos na rotina diária de um bombeiro profissional, uma iniciativa que visa reforçar a qualificação de jovens e a capacidade operacional dos bombeiros da região.

No dia em que arrancou a componente técnica do curso, a secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, deslocou-se ao Quartel da cidade para conversar com os alunos.

Em nota enviada, a governante mostrou-se satisfeita com o início deste curso profissional, tendo questionado os 18 jovens, dos quais 25% são mulheres, sobre as suas motivações. As respostas foram unânimes: "Proteger a vida humana, bens essenciais e proteger os animais".

A responsável pela tutela da Proteção Civil destacou que a região precisa de jovens que queiram fazer carreira nos bombeiros, ajudando a proteger e a salvar vidas.

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC, IP-RAM), Richard Marques, sublinhou o carácter pioneiro do projecto. "Este é o primeiro no país com esta dinâmica, onde os alunos 'vivem' a experiência dentro de um Serviço de Proteção Civil e de uma Companhia de Bombeiros Sapadores”.

Para Richard Marques, este curso é uma "semente que vai ter reflexos" na formação de futuros profissionais.

A formação, com três anos de duração, oferece uma dupla certificação: a equivalência ao 12.º ano e uma qualificação profissional que capacita os alunos a integrar um corpo de bombeiros. A forte componente prática faz com que os alunos passem mais tempo nas instalações da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal e no Centro de Formação do SRPC, IP-RAM, do que na própria escola, permitindo-lhes conhecer de perto o ambiente, a disciplina e a rotina da profissão.

De acordo com a secretária regional, a taxa de empregabilidade do curso é bastante elevada, uma vez que o modelo de financiamento às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários na RAM permite a profissionalização na área, garantindo emprego para os jovens que concluírem a formação. A iniciativa também se enquadra na campanha regional de recrutamento de novos bombeiros que está a ser dinamizada em parceria com a Federação de Bombeiros da RAM.

O projecto resulta de um protocolo de cooperação celebrado no dia 3 de julho de 2025 entre o SRPC, IP-RAM, e a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco. Nos termos do acordo, o SRPC apoia tecnicamente o curso, disponibiliza formadores, promove sessões práticas e estágios, e participa nos processos de avaliação final. Por seu lado, a escola integra o curso na sua oferta formativa, assegura as condições logísticas e pedagógicas e acompanha os alunos ao longo do percurso. A ideia é poder expandir o curso nos próximos anos.

A iniciativa foi acompanhada pelo diretor do curso, professor Paulo Baptista, e pela vice-presidente da Escola, professora Carmo Santos.