Desconvocada greve da Horários do Funchal para os dias 17 e 18 de Setembro

Na sequência do processo de negociação entre a Horários do Funchal e o Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, informa, através de uma nota enviada à comunicação social que o Conselho de Administração da Horários do Funchal alcançou um acordo com o SNMOT, que levou à desconvocação da greve prevista para os dias 17 e 18 de Setembro.

Na nota emitida é explicado que o entendimento prevê um aumento adicional de 20 euros no vencimento base dos associados do SNMOT, com efeitos retroactivos a Janeiro de 2025, o que corresponde a um acréscimo global neste ano de 2025 de 65 euros no vencimento base. Esta solução é equivalente ao que já tinha sido anteriormente acordado com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira (STRAMM) e garante a uniformização dos aumentos salariais de todos os trabalhadores da Empresa, independentemente do sindicato a que pertençam ou de serem não sindicalizados.

"O acordo agora celebrado reflete o esforço e a capacidade de diálogo entre as partes e permite a desconvocação da greve, atenuando assim o impacto sobre os utilizadores do transporte público", lê-se.

O entendimento alcançado demonstra que o "sindicato em causa aceitou flexibilizar as suas exigências negociais apresentadas em anteriores negociações as quais estiveram na origem das recentes greves convocadas pelo sindicato reconhecendo a posição do Conselho de Administração da Horários do Funchal nos termos previamente acordados pelo STRAMM", remata a nota da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.