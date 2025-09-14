Marcelo prepara-se para marcar eleições a 18 de Janeiro de 2026

Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se para agendar, para o dia 18 de Janeiro de 2026, a data das eleições Presidenciais em Portugal. A notícia está a ser avançada pelo SIC.

O canal de televisão lembra que em Julho último, o Presidente da República já tinha avançado a hipótese de adiantar uma semana em relação à data que primeiro disse que seria a mais provável: 25 de Janeiro.

No entanto, a probabilidade de uma segunda volta nestas eleições terá pesado na decisão do Chefe de Estado.