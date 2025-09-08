'Madeira Camp Jiu-Jitsu' reforça Imaculado como referência da modalidade

Entre quinta a domingo decorreu, no dojo da Escola da APEL, o Seminário Madeira Camp Jiu-Jitsu, dinamizado pelo Mestre Sérgio Vita e pela Academia Icon Team Madeira, reunindo cerca de 40 atletas madeirenses e 12 atletas da academia do Mestre em Cascais.

A cerimónia de abertura, conforme nota à imprensa, contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, e do diretor financeiro da Escola da APEL, José Vieira.

Na ocasião, Pedro Araújo destacou "a vocação do Imaculado para acolher eventos desportivos e culturais de referência", bem como "o papel de Fabiano Silva na promoção do jiu-jitsu, colocando a freguesia como referência regional na modalidade".

Durante quatro dias, os participantes tiveram acesso a treinos especializados e momentos de aprendizagem com o Mestre Sérgio Vita, uma figura reconhecida a nível nacional que lidera academias de jiu-jitsu em várias regiões do país.

O evento terminou este domingo com a cerimónia de graduações, na qual esteve presente a tesoureira da Junta de Freguesia, Luciana Gonçalves, reforçando o apoio institucional e a valorização do desporto enquanto fator de coesão social e desenvolvimento comunitário.

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria apoiou diretamente a realização do seminário, nomeadamente através da comparticipação das refeições fornecidas aos participantes na cantina da Escola da APEL.

O Mestre Sérgio Vita elogiou publicamente o apoio prestado, salientando que “a valorização da prática desportiva é um pilar essencial para o desenvolvimento físico, mental e social” e que “autarcas com este espírito de serviço e compromisso constituem um exemplo de liderança”.

Por seu turno, Fabiano Silva, o rosto mais visível da Academia Icon Team Madeira, que desenvolve a sua atividade regular no Big Body Gym, agradeceu “o excelente apoio da Junta”, que considerou "muito importante para o crescimento da modalidade na Região".