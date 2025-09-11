Curso EFA do Imaculado afirma-se como uma referência

Decorreu ontem, no Espaço Geração Imaculado, a reunião de acolhimento dos novos alunos do Curso EFA – Educação e Formação de Adultos do Imaculado Coração de Maria, um projeto promovido pela Junta de Freguesia em parceria com a Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro.

Conforme nota à imprensa, a sessão contou com a presença do presidente da Junta, Pedro Araújo, que "felicitou os alunos pela decisão de investir na sua formação académica", recordando exemplos da anterior turma do EFA, cujos participantes transformaram as suas vidas graças à conclusão do 12.º ano.

Na ocasião, o autarca destacou também o meritório trabalho do corpo docente da Escola Eduardo Brazão de Castro, destacando a ação dos professores Juan Freitas, gestor do curso, e Marco Melo, coordenador da turma.

Com vagas ainda disponíveis, o curso oferece a possibilidade de concluir o ensino secundário em horário diurno, regime flexível e em proximidade, respondendo às necessidades de adultos que pretendem retomar os estudos, num modelo adaptado ao contexto de cada participante.

Esta iniciativa já permitiu a catorze adultos completar o 12.º ano de escolaridade, sendo que dois deles prosseguiram agora os estudos no ensino superior, demonstrando o impacto positivo do projeto no desenvolvimento individual e comunitário.

A cerimónia oficial de abertura da nova turma está agendada para segunda-feira, às 11h30, no Espaço Geração Imaculado, contando com a presença dos presidentes da Junta de Freguesia e da Escola Eduardo Brazão de Castro.