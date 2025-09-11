O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, anunciou esta quinta-feira, após a reunião de Vereação, a aprovação da abertura do procedimento para a construção do novo Bairro da Ponte, na Freguesia de Santo António. Bruno Pereira lembrou que este é o último bairro da Câmara com cobertura de amianto, sendo que o investimento estimado para a obra é de 5,8 milhões de euros, tendo a Câmara lançado este segundo procedimento com um aumento do valor base, uma vez que as empresas apresentaram propostas acima do valor base inicial.

De acordo com o autarca, o projecto prevê o aumento do número de habitações de 13 para 23 unidades, contribuindo significativamente para a resolução da questão habitacional no concelho do Funchal. O financiamento será, para já, assegurado com receitas próprias da Câmara, estando também em apreciação junto do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), conforme referiu. A deliberação foi aprovada com a abstenção da bancada da Confiança.

Outra medida aprovada diz respeito à criação de um Lar nas Courelas, com capacidade para 63 camas, inserido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), reforçando “a infraestrutura de apoio social do concelho”. O projecto recebeu os votos contra da Confiança.

Por último, foram aprovadas, por unanimidade, diversas candidaturas no âmbito do Programa de Atribuição de Manuais e Material Escolar no Ensino Básico 2025/2026.

Segundo Bruno Pereira, até ao momento, foram aprovadas 3.600 candidaturas, totalizando um investimento de 160 mil euros para a aquisição de material escolar. Este ano, a distribuição do apoio será realizada através do Cartão do Munícipe do Funchal, substituindo os antigos vouchers em papel e tornando o processo mais rápido.