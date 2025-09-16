Morreu o actor e realizador Robert Redford
O actor e realizador norte-americano Robert Redford morreu hoje, aos 89 anos, em casa, no estado do Utah, avançou o jornal The New York Times.
A morte foi anunciada pelo agenciamento do actor e realizador, numa nota enviada ao jornal, na qual refere que Robert Redford morreu durante o sono, sem fornecer uma causa específica.
O The New York Times refere-se a Robert Redford como o "charmoso actor de cinema" que tem no currículo um Óscar enquanto realizador, por 'Gente Vulgar' (1980).