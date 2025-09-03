Morreu o “Senhor Aníbal”, antigo presidente da Junta de Freguesia do Caniço

Morreu José Aníbal Rodrigues Alves. O "senhor Aníbal”, como era mais conhecido, no Caniço, foi foi vogal na Assembleia de Freguesia, secretário da Junta de freguesia e, posteriormente, presidente da Junta de Freguesia do Caniço, entre 1998 e 2013.

A notícia foi tornada pública nas redes sociais da própria junta:

Entretanto, o PSD Santa Cruz já manifestou o seu pesar pelo falecimento deste seu "ilustre militante" e "figura incontornável da história do concelho, associada e dedicada ao serviço público e à sua extraordinária disponibilidade em servir a freguesia do Caniço e toda a sua população".

Numa nota remetida esta tarde às redacções, os social-democratas santa-cruzenses destacam que Aníbal Alves "dedicou grande parte da sua vida à freguesia e aos seus fregueses, assumindo-se como alguém exemplar, com princípios e valores que muito contribuíram para engrandecer a política, entendida ao serviço dos cidadãos".

"Simplicidade, disponibilidade e conhecimento ímpar eram, assim, qualidades que o definiam, num legado que nunca será esquecido", sublinha a mesma nota.