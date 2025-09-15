Comunicação Social permanece na Educação

À margem da cerimónia de tomada de posse de Elsa Fernandes na Secretaria Regional da Educação, Miguel Albuquerque esclareceu a redistribuição das funções anteriormente tuteladas por Jorge Carvalho.

A Comunicação Social permanecerá na Secretaria da Educação, depois de esta manhã ter admitido que também transitava para outra pasta. A alteração decorre da saída de Jorge Carvalho do executivo, sendo substituído por Elsa Fernandes na Educação, enquanto as restantes competências passam para Eduardo Jesus.

Sobre a área da Justiça, Albuquerque esclareceu que a decisão será tomada esta quinta-feira, em Conselho de Governo, e assumiu um “lapso” nas declarações feitas à imprensa à saída da audiência com o Representante da República para a Madeira.