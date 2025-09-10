Bloco de Esquerda alerta para degradação do Fanal e exige medidas de protecção

O Bloco de Esquerda Madeira denuncia a situação de abandono e degradação do Fanal, área integrante da Laurissilva classificada pela UNESCO como Património Mundial. Segundo o partido, a pressão turística descontrolada está a comprometer a regeneração da floresta e a pôr em risco a sobrevivência de árvores centenárias.

A ausência de medidas de conservação e a opção do Governo Regional pela criação de novos parques de estacionamento são apontadas como sinais de uma política de turismo “predatória”, que privilegia o lucro imediato em detrimento da preservação do património natural.

Entre as propostas avançadas, o BE defende a fixação de um limite de visitantes diários, a presença regular de guardas florestais para fiscalização e a adopção de regras claras para o pastoreio na zona, de forma a assegurar a regeneração natural dos tis e de outras espécies autóctones. O partido considera ainda fundamental travar práticas abusivas, como o trepar de árvores centenárias, já denunciadas por visitantes.

Para os bloquistas, o Fanal não pode ser reduzido a uma “montra turística”, exigindo-se coragem política para impor restrições, proteger a floresta centenária e valorizar o património natural da Madeira para as gerações futuras.