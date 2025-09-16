HF alerta para constrangimentos esta terça-feira devido a plenário de trabalhadores

A empresa Horários do Funchal, por motivo de plenário de trabalhadores, convocado pelo Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), informou esta terça-feira que o regular funcionamento das carreiras será afetado hoje, dia 16 de Setembro, entre as 18 e as 19 horas.

A empresa lamenta os constrangimentos que possam resultar desta perturbação, e tudo fará para minimizá-los, apelando à melhor compreensão de todos os seus clientes, apresentando sinceras desculpas. HF