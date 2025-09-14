Kiev reivindica dois ataques contra rede ferroviária russa

Kiev reivindicou hoje duas operações contra a rede ferroviária na Rússia, informou uma fonte militar ucraniana, em declarações à agência France-Presse (AFP).

De acordo com a mesma fonte, que pediu anonimato, os serviços de inteligência GUR, em cooperação com unidades do exército, levou a cabo uma primeira ação no sábado na região russa de Oriol e uma segunda no domingo de manhã na região de Leninegrado.

Segundo os serviços ucranianos, estas operações causaram pelo menos três mortos.

As declarações surgem após dois descarrilamentos registados na madrugada de domingo na região de Leninegrado (oeste da Rússia), que provocaram a morte de um maquinista e perturbaram significativamente o tráfego ferroviário, segundo o governador regional, Alexander Drozdenko.

"Na plataforma de divulgação Telegram, o governador da região, Alexandre Drozdenko, disse que as operações de resgate estão em curso depois do descarrilamento de uma locomotiva numa estação no distrito de Gatchina, na região de Leninegrado, no noroeste do país, onde se situa a cidade de São Petersburgo (a região manteve o nome anterior da cidade).

"O maquinista do comboio morreu. Ficou preso na cabine e morreu na ambulância, após ter sido retirado dos destroços", afirmou, citado pela agência France-Presse (AFP).

Numa mensagem anterior, o governador apontou que um comboio de mercadorias que transportava 15 vagões-cisterna vazios também descarrilou numa secção da via, mais a sul, sem causar vítimas.

"Os investigadores estão a estudar a hipótese de uma possível sabotagem", disse o governador.

A rede ferroviária russa tem sido várias vezes afetada por descarrilamentos, explosões e incêndios, que as autoridades atribuem a sabotagem ucraniana.