Associação de Futebol da Madeira decreta um minuto de silêncio nas suas competições

A Associação de Futebol da Madeira decretou hoje um minuto de silêncio em todos os jogos das suas competições, a realizar entre os dias 6 e 7 de Setembro, em memória das vítimas do acidente do Elevador da Gloria.

Numa nota remetida às redacções, a Associação de Futebol da Madeira manifestou o seu "profundo pesar" pelas vítimas da tragédia ocorrida, na quarta-feira, em Lisboa, que causou 16 mortos e duas dezenas de feridos.

"A Associação de Futebol da Madeira associa-se, desta forma, ao sentimento de luto nacional", acrescenta a mesma nota.