Chega propõe voto de congratulação a Madalena Costa na Assembleia da República
O grupo parlamentar do Chega apresentou na Assembleia da República um voto de congratulação a Madalena Costa, jovem atleta madeirense de apenas 16 anos que conquistou o título europeu sénior de Patinagem Livre, no campeonato realizado em Trieste, Itália.
Em comunicado de imprensa, o deputado eleito pelo Chega para a Assembleia da República e autor do voto, Francisco Gomes, considera que a vitória de Madalena Costa “honra Portugal, engrandece o desporto nacional e reforça o orgulho colectivo num talento que leva o nome do país às mais altas instâncias internacionais”.
Para o parlamentar, o exemplo de Madalena Costa deve ser valorizado e apoiado, pois “simboliza a capacidade da juventude portuguesa em alcançar feitos extraordinários”.
No voto apresentado, o Chega sublinha que este triunfo se soma a um “percurso já impressionante”, incluindo tetracampeã europeia, bicampeã mundial júnior, tetracampeã da Taça do Mundo e nove vezes campeã nacional. Diz ainda que esta é “uma trajectória marcada por disciplina, rigor e determinação, que faz de Madalena Costa uma referência incontornável da patinagem artística e um exemplo inspirador para toda a juventude portuguesa, mostrando que a dedicação e o esforço são caminhos para a excelência”.
“Madalena Costa é motivo de grande orgulho para Portugal e um exemplo para os nossos jovens. Conquistou a Europa com trabalho, talento e coragem. O Chega associa-se a esta vitória com enorme satisfação e continuará a defender políticas que apoiem os atletas nacionais e promovam o mérito, o esforço e a excelência”, reforça Francisco Gomes.
Na sua estreia na categoria principal, Madalena Costa brilhou com uma exibição memorável, alcançando a marca histórica de 251 pontos (92,43 no programa curto e 158,68 no programa longo), deixando a segunda classificada a mais de 50 pontos de distância. Este resultado consagrou-a como campeã europeia.
Madalena Costa é campeã da Europa de seniores
Com apenas 16 anos de idade, a madeirense Madalena Costa conquistou esta tarde o 'Velho Continente' e gravou, uma vez mais o seu nome na história da patinagem artística.