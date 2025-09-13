Choque num cruzamento causa danos e feridos em Machico
Um acidente entre duas viaturas ocorrido esta tarde, depois das 18h30, num cruzamento em Machico, causou feridos e danos nos dois automóveis.
O choque deu-se no cruzamento junto à Escola Engenheiro Luís Santos Costa, no centro da cidade de Machico, tendo as autoridades de protecção civil sido rapidamente alertada.
A polícia e duas ambulâncias foram mobilizadas para o local, tendo rapidamente assistido duas pessoas envolvidas no acidente.
Ambas foram reencaminhadas para o Centro de Saúde local.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo