Choque num cruzamento causa danos e feridos em Machico

Um acidente entre duas viaturas ocorrido esta tarde, depois das 18h30, num cruzamento em Machico, causou feridos e danos nos dois automóveis.

O choque deu-se no cruzamento junto à Escola Engenheiro Luís Santos Costa, no centro da cidade de Machico, tendo as autoridades de protecção civil sido rapidamente alertada.

A polícia e duas ambulâncias foram mobilizadas para o local, tendo rapidamente assistido duas pessoas envolvidas no acidente.

Ambas foram reencaminhadas para o Centro de Saúde local.