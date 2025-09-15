Populares reclamam de tenda montada em Câmara de Lobos

Alguns populares voltaram a manifestar o seu descontentamento devido aos “abusos” na ocupação do espaço público, no centro de Câmara de Lobos. Em causa volta a estar o facto de ter sido montada uma tenda junto ao restaurante localizado nas imediações da Praia do Vigário.

Populares criticam estes comportamentos e pedem mais fiscalização por parte da autarquia.