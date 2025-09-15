Albuquerque reafirma aposta na educação após audiência com Ireneu Barreto

Miguel Albuquerque garantiu, esta segunda-feira, à saída da audiência com o Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, que o Governo Regional vai manter a aposta nas políticas de qualificação e educação.

"Esperamos manter as políticas que têm sido perseguidas no sentido de continuarmos a fazer uma aposta decisiva na qualificação e na educação das novas gerações da Madeira", afirmou o presidente do executivo madeirense.

Para Albuquerque, "neste século que estamos a viver, toda a gente percebe que a qualificação das novas gerações é a pedra angular para o desenvolvimento das sociedades".

O governante defendeu um sistema educativo "transversal, focado na excelência" e que valorize "a inovação pedagógica, a estabilidade e motivação dos agentes educativos, designadamente dos professores". Sublinhou ainda a importância de "ligar todo o sistema educativo à ciência e à tecnologia", considerando que esse é um dos alicerces para o futuro da Região.

"A Madeira só tem uma hipótese: a sua maior riqueza são, sem sombra de dúvida, as pessoas", afirmou, acrescentando que "a qualificação das novas gerações" é essencial não apenas para o crescimento económico, mas também para dotar os jovens de "um sentido crítico apurado através da formação e da educação humanística".