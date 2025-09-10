Nova linha para prevenção de suicídio arranca hoje mas ainda sem coordenação clínica

A nova linha telefónica para a prevenção do suicídio entrou em hoje em funcionamento ainda sem coordenação clínica, admitiu a secretária de Estado da Saúde, segundo a qual está a ser desenhada uma campanha de divulgação do novo serviço.

A linha telefónica, que funciona através do número 1411, foi hoje apresentada publicamente, no mesmo dia em que entrou em funcionamento, apesar de ainda não ter coordenação clínica, sendo que, sobre essa questão, a secretária de Estado da Saúde apenas disse que não podia ainda anunciar nenhum nome.

Ana Povo admitiu, por outro lado, algumas dificuldades no recrutamento de psicólogos para o atendimento, revelando que houve dois cursos de formação, garantidos pela Associação Portuguesa de Suicidologia, cada um com 50 vagas, e que em ambos ficaram vagas por preencher.