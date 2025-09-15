Vento condiciona aterragens no Aeroporto da Madeira

O vento que se faz sentir em Santa Cruz está a condicionar as aterragens no Aeroporto Internacional da Madeira.

Apesar de ainda não haver aviões divergidos ou cancelados, alguns têm tido dificuldade em aterrar e pelo menos dois já borregaram.

Tratou-se do avião da companhia aérea TAP, que deveria aterrar na Madeira pelas 8h14 e só consegui à segunda tentativa, e de um avião privado.

A rajada máxima na estação meteorológica de Santa Catarina foi de 65 km/h, às 2h30.