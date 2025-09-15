Vento condiciona aterragens no Aeroporto da Madeira
O vento que se faz sentir em Santa Cruz está a condicionar as aterragens no Aeroporto Internacional da Madeira.
Apesar de ainda não haver aviões divergidos ou cancelados, alguns têm tido dificuldade em aterrar e pelo menos dois já borregaram.
Tratou-se do avião da companhia aérea TAP, que deveria aterrar na Madeira pelas 8h14 e só consegui à segunda tentativa, e de um avião privado.
A rajada máxima na estação meteorológica de Santa Catarina foi de 65 km/h, às 2h30.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo