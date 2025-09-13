Governo Regional congratula novo Contrato Colectivo de Trabalho do Sector dos Transportes

O Governo Regional congratulou-se, hoje, com o acordo alcançado entre a ACIF-CCIM e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Madeira (STRAMM), que resultou na revisão do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) para o sector dos Transportes Pesados de Passageiros na Região Autónoma da Madeira.

Numa nota remetida, esta manhã às redacções, o executivo recorda que o processo negocial tem sido acompanhado pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, que tutela o sector dos transportes terrestres na Região.

"A conclusão desta negociação representa um fator de estabilidade e um compromisso claro e inequívoco do Governo Regional com a valorização contínua dos profissionais do sector, traduzindo-se em medidas concretas que visam reforçar a dignificação das carreiras, assegurar melhores condições de trabalho e promover a sustentabilidade e eficiência dos serviços prestados à população, sublinha Pedro Rodrigues, responsável por esta pasta, citado na mesma nota.

O Governo Regional realça ainda que "o caminho do diálogo social é essencial para construir soluções equilibradas e sustentáveis", como a acordada entre a ACIF-CCIM e o STRAMM.

O novo CCT foi assinado esta sexta-feira, sendo um dos principais destaques o aumento salarial médio de 11,74%, que se traduz num acréscimo mensal de cerca de 65 euros para os motoristas.