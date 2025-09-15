Saúde Mental encontra-se esgotada na Madeira

Doentes psiquiátricos estiveram quase uma semana internados na Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça à espera de vaga. Só na Casa de Saúde São João de Deus houve 1.375 entradas nos primeiros 6 meses deste ano. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Mas a foto em grande destaque na primeira página mostra a praia do Porto Santo, ilha onde o tema da mobilidade é o que mais interessa à população. O concelho do Porto Santo marca o arranque da ronda de reportagens do DIÁRIO pelos onze concelhos para auscultar a avaliação popular do trabalho autárquico. A geóloga Cláudia Paiva acredita que o futuro da ilha está na valorização do património natural.

Outro tema desta edição é o regresso aos trabalhos na Assembleia Legislativa da Madeira, isto em pleno clima autárquico. Regime do CINM, carreira docente e Conta da Região de 2024 são alguns dos temas que serão amanhã debatidos. Hoje, Elsa Fernandes é empossada secretária da Educação, Ciência e Tecnologia.

No Desporto, o Marítimo sobe nas aspirações à I Liga. A exibição da equipa madeirense foi melhor do que o resultado caseiro (1-1) no duelo com o até então líder Vizela. O Belenenses é o próximo adversário.

Por fim, ficamos a saber que sobram quase 20% das vagas na Universidade da Madeira. A instituição já perdeu 18% de estudantes face a 2024/25, após as colocações da 2.ª fase de acesso ao ensino superior.

