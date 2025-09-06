Lotação esgotada para Calema no MEO Sons do Mar

O Parque de Santa Catarina vive esta noite um dos momentos mais aguardados da 13ª edição do MEO Sons do Mar: a entrada em palco da dupla Calema, perante lotação esgotada. Muitos dos que não conseguiram ingresso, 'assistem' ao concerto do lado e exterior da vedação do Parque - Avenida do Infante.

Radicados em Portugal, os irmãos António e Fradique Ferreira, originários de São Tomé e Príncipe, proporcionam um espectáculo inesquecível, combinando pop, afrobeat e música romântica. Com sucessos como A Nossa Vez, Te Amo ou Onde Anda, os Calema afirmam-se como uma das maiores referências da música lusófona contemporânea, atraindo milhares de fãs ao coração do Funchal.

Esta edição do festival ganha um significado especial, assinalando também os 30 anos da chegada da rede móvel MEO à Madeira, reforçando a ligação da marca à comunidade e o seu compromisso com a música e a cultura.

Num cenário deslumbrante sobre a baía do Funchal, o MEO Sons do Mar fecha assim de forma vibrante a edição 2025, com casa cheia.