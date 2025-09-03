Carvalho mantém funções até 12 de Setembro

O Secretário Regional da Educação confirmou que permanecerá em funções governativas até 12 de Setembro, data limite para o arranque do ano lectivo, garantindo assim que as escolas iniciam as actividades com normalidade e tranquilidade.

“O entendimento foi esse: deixar o ano lectivo em pleno funcionamento, uma vez que estivemos envolvidos na preparação do mesmo. Fazia todo o sentido que tudo fosse articulado de forma a não criarmos constrangimentos ou dificuldades à prática habitual na Região, que é as escolas começarem com normalidade e tranquilidade”, afirmou.

A partir de 13 de Setembro, o governante entrará em campanha como candidato à Câmara Municipal do Funchal. Reconhecendo que se trata de um processo com pouco tempo de preparação, garantiu que um mês será suficiente para apresentar o projecto à cidade.

“Esse timing, com o dia 12 de Setembro como último dia de funções, permite-nos um mês de campanha. Entendemos que é suficiente para podermos apresentar as nossas propostas e o nosso projecto para a cidade do Funchal. Como sabe, a candidatura não resultou de um planeamento antecipado, mas estamos a preparar tudo para que a tempo e horas possamos apresentar-nos à cidade e aos funchalenses”, acrescentou.

A apresentação oficial da candidatura está marcada para 16 de Setembro, às 18h00, no Jardim Municipal do Funchal.