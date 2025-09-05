Elsa Fernandes sucede a Jorge Carvalho na Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Está confirmado. Elsa Fernandes, professora Associada da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia, vai assumir a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sucedendo, assim, a Jorge Carvalho, na composição do XVI Governo da Região Autónoma da Madeira. O anúncio foi feito esta sexta-feira à noite em nota de imprensa da presidência do Governo Regional.

A nova titular é Licenciada em Matemática - Ramo Ensino, com mestrado e doutoramento em Educação - Didática da Matemática.

"Desenvolveu investigação, tendo por foco compreender o processo de aprendizagem, assim como a integração de tecnologias na aprendizagem das diversas áreas do conhecimento. Foi, entre maio de 2017 e maio de 2025, vice-reitora da Universidade da Madeira, com os pelouros da internacionalização, investigação, inovação e empreendedorismo", dá conta a mesma nota.

"Entre 2017 e 2025 foi membro do Conselho de Gerência da Startup Madeira, do Conselho de Administração da ARDITI, do Comité de Acompanhamento do Programa Regional Madeira 14-20 e do Programa Regional Madeira 2030. Integrou ainda o Conselho Regional de Inovação da Madeira, que coordena a EREI (Estratégia Regional de Especialização Inteligente)", acrescenta.

Jorge Carvalho, até aqui secretário regional de Educação, será o cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Funchal das Eleições Autárquicas de 12 de Outubro.