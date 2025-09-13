Jovens social-democratas defendem proximidade e soluções no poder local

A importância da proximidade às populações, do envolvimento dos jovens na política e da busca de soluções concretas marcaram o primeiro painel da Academia Política da JSD/Madeira, que decorre esta manhã, no Hotel The Vine, no Funchal, sob o tema “Participação jovem no poder local”.

O debate contou com as intervenções de: Vera Duarte, João David Sousa e António Gonçalves, todos com percurso iniciado na JSD/M.

Vera Duarte, deputada municipal, recordou as dificuldades de adaptação quando o PSD perdeu a liderança da Câmara do Funchal em 2017. “Foi preciso batalhar muito e aprender a fazer política de outra maneira”, disse, defendendo que, no poder ou na oposição, “a política só faz sentido se, através dela, pudermos contribuir para melhorar a vida das pessoas”.

António Gonçalves, candidato à Câmara de São Vicente, destacou os desafios dos concelhos do Norte, "sempre mais envelhecidos e com menos jovens". “Nos meios mais pequenos é preciso uma especial atenção e uma sensibilidade enorme para com as pessoas”, sublinhando ainda que a habitação é a maior necessidade identificada entre os jovens do concelho.

Já João David Sousa, presidente da Junta do Campanário desde 2021, realçou a proximidade como marca essencial da gestão local: “É sempre muito importante as pessoas sentirem essa proximidade para exporem os seus problemas, mas também para que possamos identificá-los sem que nos digam”. Para o autarca, “a política não é uma profissão, mas uma missão”.

Os oradores apontaram igualmente limitações e desafios: Vera Duarte defendeu maior celeridade nos processos autárquicos, Gonçalves sugeriu um sistema fiscal próprio para fixar empresas nos concelhos do Norte e Sousa apelou a uma maior atenção do Estado às juntas de freguesia das regiões autónomas.