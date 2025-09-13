“Não andamos a encher autocarros nem a pagar almoços às pessoas”

A candidata do Juntos Pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Fátima Aveiro, percorreu este sábado as 10 freguesias do concelho, acompanhada pelos candidatos à vereação, Assembleia Municipal e juntas de freguesia, numa iniciativa que definiu como “uma viagem inédita” para promover “a governação de proximidade às populações de todo o concelho”. Aveiro anunciou que pretende realizar reuniões trimestrais com as juntas de freguesia caso o JPP seja eleito a 12 de Outubro.

“O princípio da candidatura é tomar decisões e encontrar soluções com base no conhecimento real e nos contactos com as pessoas”, afirmou Aveiro, acrescentando que "quem não contacta as populações, talvez o faça por medo de ouvir o que não quer”.

"Nós não andamos a encher camionetas com dezenas de pessoas, nem oferecemos almoços utilizando o dinheiro dos contribuintes", atirou a candidata, sublinhando que a sua lista procura trazer “seriedade, dignidade e transparência”.

Fátima Aveiro reforçou as críticas à actual gestão municipal, apontando para o agravamento de problemas, na construção de habitação pública, gestão do trânsito, limpeza das freguesias, entre outros.

A candidata frisou que o programa do JPP é "público e acessível", resultado do trabalho de “várias pessoas e especialistas”, oferecendo “soluções realistas, robustas e exequíveis”. Aveiro afirmou ainda que pretende transformar o Funchal “numa cidade verde, aprazível, com qualidade de vida, inovação e futuro, que preserve a identidade e valorize o património”, garantindo cuidados especiais para “os jovens, as famílias, os idosos”.