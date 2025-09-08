Comboio choca contra autocarro nos arredores da Cidade do México e mata pelo menos 8 pessoas
Uma colisão entre um comboio e um autocarro de dois andares a noroeste da Cidade do México, na madrugada de hoje, causou a morte de pelo menos oito pessoas e deixou 45 feridas, informaram as autoridades do país.
O acidente ocorreu na cidade de Atlacomulco. A agência de proteção civil do estado do México informou através da rede social X que as autoridades ainda estavam a trabalhar no local do acidente, uma área industrial com grandes armazéns e fábricas.
Mas, as autoridades não deram até agora mais detalhes sobre como ocorreu o acidente. Porém, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou o autocarro no meio de um trânsito intenso a atravessar lentamente as linhas do comboio quando este surgiu em alta velocidade, fora do enquadramento, colidindo com o autocarro a meio deste veículo. O impulso do comboio arrastou o autocarro pelas linhas do comboio e para fora destas.
Não havia barreiras visíveis ou outros sinais. Pouco antes do acidente, era possível ver carros a atravessar o caminho-de-ferro enquanto o tráfego avançava.
Outro vídeo mostrava o autocarro parado ao lado da linha de caminho-de-ferro. O teto do autocarro tinha desaparecido e era possível ver pessoas a moverem-se no andar superior enquanto o comboio desacelerava até parar.