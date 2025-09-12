Programa de Sensibilização Ambiental do Funchal passa também pelas escolas

O novo Programa de Sensibilização Ambiental da Câmara Municipal do Funchal foi ontem apresentado, marcando ainda o arranque do ano lectivo 2025/2026. A iniciativa ocorreu na Escola EB1/PEC Professor Eleutério de Aguiar e na EB1/PE de São Martinho e contou com a presença da vereadora Nádia Coelho e ainda com a mascote do Departamento de Ambiente da CMF, o “Simão”.

Segundo nota à imprensa, o objectivo do programa é "capacitar e motivar os alunos a se tornarem adultos mais conscientes, divulgando iniciativas sobre temas como a gestão da água, as alterações climáticas, o bem-estar animal, a eficiência energética, a importância dos espaços verdes, a gestão de resíduos, a biodiversidade e a ciência".

O programa será distribuído aos 106 estabelecimentos de ensino e instituições da câmara, incentivando a integração dessas actividades no currículo escolar. A Câmara Municipal do Funchal destaca assim a importância de transmitir conhecimento às crianças e jovens sobre como proteger o planeta e gerir os recursos, contribuindo para a construção de uma cidade melhor para as futuras gerações.