Inscrições para a Universidade Sénior do Funchal abrem a 15 de Setembro

As inscrições para o novo ano lectivo da Universidade Sénior do Funchal (USF), 2025/2026 arrancam a 15 de Setembro, prolongando-se até 19, no seguinte horário: das 9h30 às 12 horas e das 14h30 às 16 horas, nas instalações da USF, na Azinhaga da Nazaré.

A Universidade Sénior do Funchal foi a primeira Universidade Sénior da Região Autónoma da Madeira, constituída em parceria com a Universidade da Madeira. Teve início a 16 de Maio de 2007, com um “Curso Livre de Iniciação em Estudos Sócio Culturais”. O projecto manteve-se ininterruptamente, a partir dessa data, com a introdução de novos conteúdos pedagógicos e actividades sugeridas pelos docentes e discentes, no cumprimento dos seguintes objectivos:

- Proporcionar um espaço de valorização das pessoas seniores;

- Incentivar o seu papel activo na Sociedade;

- Criar um ponto de encontro para a cultura, aprendizagem e convívio, através da criação de atividades culturais e educacionais;

- Estimular a criatividade;

- Promover a troca de conhecimentos entre gerações;

- Contribuir para o enriquecimento pessoal e social da pessoa idosa;

- Manter a teia de relações sociais na Comunidade.

A Universidade Sénior do Funchal é membro, desde 2009, da RUTIS (Rede de Universidades da Terceira Idade).