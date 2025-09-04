Trump critica democratas por quererem divulgação do material do caso Epstein

Donald Trump criticou hoje os democratas por estarem a promover iniciativas com vista à publicação de todo o material relativo ao caso Jeffrey Epstein, o multimilionário falecido acusado de pedofilia e tráfico de menores.

"Isto é um engano dos democratas que nunca mais acaba. Recorda-me um bocado a situação de Kennedy. Já demos tudo, uma e outra vez, mais e mais, e nuca estão satisfeitos", afirmou, na Casa Branca, ao lado do presidente da Polónia, Karol Nawrocki.

As declarações de Trump foram feitas enquanto está a decorrer um evento no Capitólio, para exigir mais transparência sobre o caso Epstein, que tem contado com a participação de sobreviventes dos abusos, apoiantes das vítimas e vários congressistas, tanto democratas como republicanos.

"Senhor presidente. Sou uma republicana registada. Nao é que isso seja importante, porque isto não é política, mas convido-o cordialmente para o Capitólio para que me conheça em pessoa e assim possa entender que isto não é uma fraude", disse Haley Robson, uma sobrevivente dos abusos de Epstein, transmitiu a CNN.

O congressista republicano Thomas Massie, eleito pelo Estado do Kentucky, e o democrata Ro Khanna, eleito pelo da Califórnia, ambos presentes, impulsionaram uma iniciativa para obrigar a Câmara dos Representantes, a votar uma resolução que exija ao Departamento de Justiça a publicação de todos os documentos.

A medida também foi apoiada pelas republicanas Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert e Nancy Mace.

Trump já considerou que quem ajudar a promover esta votação está a fazer "um ato hostil" contra o seu governo, divulgou a cadeia de televisão NBC.

O Congresso divulgou na terça-feira mais de 33 mil páginas de arquivos sobre o caso Epstein, mas os democratas denunciaram que 97% destes já eram conhecidos.

O democrata com o principal ranking na comissão de supervisão da Câmara dos Representantes, Robert Garcia, eleito pela Califórnia, garantiu que nos documentos não se menciona qualquer lista de clientes nem nada que aumente a transparência ou faça justiça às vítimas".

Trump já solicitou o arquivamento do caso, que por diversas vezes considerou uma tentativa de desestabilizar o seu governo. Contudo, sofreu pressões dentro dos próprios republicanos para que se publique toda a informação relativa ao caso.

Epstein foi preso em julho de 2019, por acusações de abuso sexual e tráfico de dezenas de crianças no início dos anos 2000, tendo sido encontrado enforcado na cela.