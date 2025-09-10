Israel acusa presidente da Comissão Europeia de ceder a pressões

Israel acusou hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de ceder a pressões ao propor sanções contra ministros israelitas e a suspensão parcial do acordo comercial com o país.

"A presidente da Comissão está errada ao ceder às pressões de fatores que prejudicam as relações entre Israel e a Europa", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar, numa mensagem em hebraico nas redes sociais.

Saar considerou que as medidas anunciadas hoje por Von der Leyen no Parlamento Europeu revelam "uma tendência contrária aos próprios interesses dos países europeus".

"E o mais importante: esta não é uma relação aceitável entre parceiros", afirmou, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Saar considerou também que, "mais uma vez, a Europa envia uma mensagem errada que reforça o Hamas" e os aliados do grupo radical palestinianos no Médio Oriente, segundo a declaração também citada pela agência noticiosa France-Presse (AFP).

Von der Leyen defendeu no discurso sobre o Estado da União que a fome provocada por Israel em Gaza "não pode ser uma arma de guerra" e anunciou medidas para aumentar a pressão sobre Telavive.

Entre as medidas, anunciou sanções contra ministros extremistas e colonos violentos, e a suspensão parcial do acordo de associação comercial com Israel.

Criticada por inação face à situação dos palestinianos na Faixa de Gaza, Ursula von der Leyen admitiu estar ciente de que "qualquer ação será excessiva para alguns e insuficiente para outros".

A guerra em curso no território palestiniano da Faixa de Gaza foi iniciada quando o movimento islamita Hamas atacou solo israelita, em 07 de outubro de 2023, causando 1.200 mortos e fazendo 251 reféns.

A retaliação de Israel já fez mais de 64 mil mortos entre os palestinianos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, considerados fiáveis pela ONU.

A ONU declarou em agosto uma situação de fome em algumas zonas do enclave palestiniano, o que acontece pela primeira vez no Médio Oriente.