Rubina Leal enaltece papel da autonomia

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, destacou a importância da autonomia local e da proximidade entre autarcas e cidadãos, durante a sessão solene comemorativa dos 524 anos do concelho da Ponta do Sol.

No seu discurso sublinhou que assinalar esta data “é mais do que um exercício de memória histórica, é reafirmar a centralidade das comunidades locais na construção de um futuro partilhado e no fortalecimento da autonomia regional”.

Recordando que a autonomia municipal é “a luz que permite decidir localmente, com conhecimento das realidades concretas e das especificidades de cada território”, a Presidente da ALM frisou que “ao contrário das instâncias distantes, o município vive lado a lado com os seus cidadãos, sente as suas dificuldades e partilha das suas esperanças. Essa proximidade é a essência da democracia”.

Rubina Leal evocou ainda a ligação de John Dos Passos à Ponta do Sol, afirmando que o Centro Cultural que leva o nome do escritor é um testemunho vivo da relação entre “memória, identidade e cultura”. Mas garantiu que a grandeza do concelho está, sobretudo, no seu tecido humano: “nos agricultores que mantêm viva a terra, nos professores que formam as novas gerações, nos comerciantes e empresários que arriscam, e nos jovens que ousam sonhar aqui o seu futuro”.

A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira apelou a que o Dia do Concelho seja ocasião para “renovar compromissos” e lembrou que a autonomia “não é apenas uma conquista histórica, mas instrumento vivo de transformação”.

“Que continue a iluminar, como outrora a pedra que brilhava ao sol, os caminhos de progresso, identidade e futuro deste concelho”, concluiu.