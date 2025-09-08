Jovem socorrido após intoxicação em Santo António
Vítima estava em dificuldades devido à ingestão de medicamentos e bebidas alcoólicas
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao início da madrugada ao Caminho das Romeiras, em Santo António, para prestar auxílio a um jovem de 21 anos em dificuldades devido a uma intoxicação resultante da ingestão de medicamentos e bebidas alcoólicas.
À chegada da equipa de socorro, o jovem recusou inicialmente ser transportado ao hospital, mas acabou por aceder, tendo sido encaminhado às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
