PAN pretende programas municipais de apoio à habitação jovem e bolsas de inovação

A candidatura do PAN à Câmara Municipal do Funchal apresenta-se com o mote 'Fazer Diferente pelo Funchal' e pretende colocar os jovens no centro das políticas públicas, garantindo oportunidades reais para viver e trabalhar na cidade. Por isso, entre as propostas constam programas municipais de apoio à habitação jovem, bolsas para empreendedores e projectos de inovação, bem como a dinamização de espaços culturais e desportivos.

"A aposta no levantamento municipal de prédios devolutos, estratégia municipal para a habitação garantindo critérios de eficiência energética e garantia de espaços verdes, a isenção de taxas municipais como as de licenciamento e IMT na aquisição da primeira habitação permanente" são outras das medidas apresentadas pela candidatura encabeçada por Alexandre Alves.

No que diz respeito à inovação e empreendedorismo, o PAN pretende a criação de um fundo de apoio a projectos nas áreas da tecnologia, sustentabilidade e economia circular, assim como a criação de um espaço municipal para incubação de startups com foco em soluções ecológicas e sociais, com mentoria e apoio técnico.

Quanto à cultura, é defendida a requalificação de espaços culturais e desportivos sobre a responsabilidade do Município, a dinamização de espaços subutilizados para apoio às associações e dinamização de eventos culturais assim como a formação em artes tradicionais.

“Uma cidade viva é uma cidade que dá futuro à sua juventude. Queremos que os jovens do Funchal possam viver, trabalhar e construir aqui os seus sonhos”, afirma Alexandre Alves.