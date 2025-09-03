SPMS alertam para mensagens falsas em nome do Serviço Nacional de Saúde

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) alertam hoje para a circulação de mensagens de telemóvel fraudulentas em nome do SNS, a solicitar dados pessoais e bancários, um esquema que pretende obter vantagens financeiras.

Em comunicado, os SPMS adiantaram que estão a circular SMS falsos, indicando que existem valores em dívida referentes à "urgência", que têm de ser pagos num prazo de cinco dias.

Estas mensagens contêm um `link´ que direciona para uma página fraudulenta na internet, onde é disponibilizada uma referência de multibanco para realizar o pagamento e, ao se clicar em "Confirmar", é solicitado o preenchimento de dados pessoais e de cartões bancários.

"Trata-se de um esquema de mensagens falsas por SMS, conhecido como `smishing´, em que são utilizadas entidades credíveis, como o SNS e o SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias, com o objetivo de obtenção de vantagem financeira", avisaram os SPMS.

O comunicado recomenda aos utentes que estas mensagens devem ser eliminadas, não acedendo ao `link´, não fazendo qualquer pagamento, nem introduzindo dados pessoais e bancários.

"O Serviço Nacional de Saúde e o SNS 24 nunca solicitam dados pessoais ou bancários" por mensagem SMS, asseguraram os SPMS, adiantando que estão a ser "efetuadas diligências junto das entidades competentes".