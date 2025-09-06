III Jornadas CRESCER vão debater desenvolvimento infantil e juvenil em Outubro

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil promove as suas III Jornadas entre 17 e 18 de Outubro, na Pousada da Juventude do Funchal. O evento terá como tema 'Da Infância à Adolescência'.

O programa inclui conferências, workshops e mesas temáticas que irão explorar questões actuais ligadas ao desenvolvimento infantil e juvenil, desde a compreensão da leitura e das necessidades sensoriais em contexto escolar até aos sinais de alerta para perturbações do neurodesenvolvimento, práticas educativas sustentadas pelas neurociências, impacto da medicação na PHDA, nutrição na neurodiversidade e novas abordagens de intervenção em ambientes escolares e clínicos.

O encontro contará com a participação de especialistas de renome a nível regional e nacional, nas áreas da saúde, da educação e da intervenção social, nomeadamente terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos, neuropediatras, educadores, entre outros. A formação é creditada pela Direcção Regional de Educação, constituindo uma oportunidade de actualização científica e valorização profissional.

As inscrições já estão abertas e contemplam condições especiais para quem se inscrever antecipadamente. O formulário de registo está disponível 'on-line'.