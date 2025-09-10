Recluso fica ferido após incêndio no Estabelecimento Prisional do Porto

Um recluso ficou hoje ferido após um incêndio numa cela no Estabelecimento Prisional do Porto (Custóias), adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio em detritos dentro de uma cela foi dado pelas 20:24 e, à chegada dos meios de socorro, o fogo já tinha sido extinto pelos guardas prisionais, referiu fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

Um recluso deste estabelecimento prisional em Matosinhos, distrito do Porto, sofreu ferimentos leves e foi transportado para uma unidade hospitalar, acrescentou.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Leça do Balio, Matosinhos-Leça e São Mamede de Infesta, e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital Pedro Hispano.