Madeira assinala a conclusão da implementação do projecto dos Manuais Digitais

O Governo Regional da Madeira assinala esta quinta-feira, 11 de Setembro, a conclusão da implementação do projecto dos Manuais Digitais com uma cerimónia na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, pelas 10 horas.

A iniciativa será presidida pelo secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, que irá também assinalar o início do ano letivo 2025/26.

A cerimónia contará também com a presença de representantes da Porto Editora, da Samsung e da Altice, entidades parceiras do projecto.

'Manuais Digitais' é um projecto da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira implementado em todas as escolas públicas da Região Autónoma da Madeira com o objectivo de promover uma alteração profunda no modo de funcionamento da sala aula, através da introdução de novas metodologias de trabalho que permitam simultaneamente a flexibilidade curricular, o princípio da educação inclusiva e a diferenciação pedagógica.

O projecto disponibiliza aos alunos manuais digitais e suporte móvel para a sua utilização através de um tablet, no caso do Ensino Básico, ou do Chromebook, para o Ensino Secundário, acesso à Escola Virtual e a recursos educativos digitais, assim como um sistema de segurança.

O Governo Regional pretende, desta forma, reconhecer os recursos educativos digitais como ferramentas estruturantes do currículo, preparar jovens capazes e competentes para as incertezas no mercado de trabalho, reflectir sobre a urgência e as vantagens da utilização de recursos educativos digitais para implementar metodologias inovadoras, promover a educação inclusiva e a diferenciação pedagógica, valorizar o trabalho cooperativo e diminuir o peso das mochilas.

Outras iniciativas que marcam este que é o ducentésimo quinquagésimo quinto dia do ano, em que faltam 111 dias para o fim de 2025:

- Entre as 9 e as 15 horas - A Escola Secundária de Francisco Franco promove a recepção dos cerca de 700 novos alunos do 10.º ano;

- 09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

- 10 horas - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal da Ribeira Brava;

- 10h30 - O PTP promove uma iniciativa na Matur;

- 11 horas - Conferência dos Representantes dos Partidos da Assembleia legislativa da Madeira;

- 11h30 - O PS reúne-se com a secção regional do Tribunal de Contas na Rua do Esmeraldo, n.º 24;

- 12h30 - A CDU realiza uma iniciativa política sobre a falta de transporte escolar no Funchal junto à Escola da Pena;

- Entre as 14h30 e as 17 horas - A Câmara Municipal do Funchal promove uma sessão de informação, sensibilização e debate dedicada à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental, no âmbito do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal;

- 15h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal da Ponta do Sol;

- 17 horas - O Executivo da Câmara Municipal da Ribeira Brava e o secretário Regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, visitam a Estrada do Pedregal, no Campanário, que foi alvo de uma grande intervenção para a colocação de saneamento básico e asfaltamento;

- 17 horas - A ACIF-CCIM promove, no seu espaço, uma sessão informativa com a empresa Beyond Pricing sobre a adopção de soluções tecnológicas inovadoras;

- 18 horas - O JPP promove uma acção política junto ao antigo Bairro da Penha França;

- 21h30 - O Quinteto de Sopros 'Atlântida' da Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se no Hotel Belmond Reid's Palace.

Principais acontecimentos verificados no dia 11 de setembro, Dia Nacional do Bombeiro Profissional:

1914 - Grande Guerra (1914-1918). Seguem para África as primeiras forças expedicionárias portuguesas.

1944 - II Guerra Mundial. Holanda é libertada pelas forças aliadas.

1952 - Início da revolta Mau Mau, no Quénia, contra a administração britânica.

1962 - Primeira gravação oficial dos Beatles, com a versão de "Love me do", integrada no álbum "Please Please me".

1985 - Choque frontal de dois comboios em Alcafache, perto de Mangualde. Morrem 37 pessoas e mais de 170 ficam feridas.

1989 - A Checoslováquia abre a fronteira com a Hungria, deixando passar perto de 16.000 alemães de Leste que esperam seguir para Ocidente.

1996 - A ministra para a Qualificação e Emprego, Maria João Rodrigues, preside, no Governo Civil de Braga, à primeira reunião da Comissão Nacional para o Combate ao Trabalho Infantil.

1997 - A Escócia vota pelo restabelecimento do seu próprio Parlamento, após 290 anos de união com a Inglaterra.

1999 - Inauguração da Casa do Artista. A APOIARTE / Casa do Artista é fundada pelos atores Armando Cortez e Raul Solnado, tem estatuto de instituição particular de solidariedade social e presta serviços aos artistas idosos. Para além do Lar de Terceira Idade, inclui ainda o Teatro Armando Cortez, a Galeria para exposições, a Fisioterapia e o Centro de Formação. O seu âmbito abrange as Artes Cénicas, Cinema, Rádio e Televisão.

2001 - Ataque aos Estados Unidos. Dois aviões de passageiros embatem, com alguns minutos de intervalo (08:46 e 09:04), nas duas torres do World Trade Center, em Nova Iorque. Morrem perto de 2.900 pessoas. Dois outros aparelhos despenham-se sobre o Pentágono, em Washington, e num descampado no condado de Sumerset, no leste do estado da Pennsylvania.

2005 - O governo israelita decreta o fim da administração militar na Faixa de Gaza, após uma votação que, por unanimidade, põe fim a uma ocupação de 38 anos, e a entrega aos palestinianos.

2008 - A circulação ferroviária no túnel da Mancha, em Calais, norte de França, é interrompida devido a um incêndio que terá ocorrido num camião que transportava carga inflamável. São retiradas "do túnel de serviço" cerca de 30 pessoas, motoristas na sua maioria. Este é o mais grave incidente da história do túnel, que abriu ao tráfego em maio de 1994 e tem uma extensão de 50 quilómetros de cumprimento, 37,9 dos quais debaixo do mar.

2009 - Três décadas depois da morte, em Santa Bárbara, Califórnia, o corpo do escritor Jorge de Sena é trasladado para Portugal e sepultado no cemitério do Prazeres, em Lisboa.

2012 - Mais de 1,5 milhões de pessoas enchem as ruas de Barcelona, Espanha, para participar numa das maiores manifestações de sempre a favor da independência da Catalunha.

2012 - O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, divulga as conclusões da quinta avaliação da 'troika' ao programa de ajustamento económico português. Vítor Gaspar anuncia que o Governo vai reduzir de forma significativa o número de escalões de IRS já em 2013, justificando-se com as obrigações do memorando e o inscrito no programa de Governo.

2014 - O Governo aprova a criação da Instituição Financeira de Desenvolvimento, conhecido como Banco de Fomento, e os respetivos estatutos, com o objetivo de "colmatar insuficiências do mercado no financiamento das Pequenas e Médias Empresas".

2017 - O Conselho de Segurança das Nações Undas (ONU) aprova por unanimidade novas sanções à Coreia do Norte, propostas pelos Estados Unidos, interditando as exportações têxteis e reduzindo o seu abastecimento em petróleo e gás.

2018 - O ex-ministro da Educação do Brasil Fernando Haddad, é anunciado como o candidato do Partido dos Trabalhadores às eleições presidenciais brasileiras, na sequência da rejeição pela justiça da candidatura do ex-Presidente Lula da Silva.

2019 - Cientistas da University College London, no Reino Unido, estudaram dados de observações feitas em 2016 e 2017 com o telescópio espacial Hubble, operado pelas agências espaciais norte-americana (NASA) e europeia (ESA), e detetam pela primeira vez vapor de água na atmosfera de um planeta fora do sistema solar. O planeta orbita uma estrela anã vermelha, a K2-18, que está a 110 anos-luz da Terra, na constelação Leão, sendo considerado uma "superterra" porque as dimensões da sua massa variam entre as da Terra e Neptuno, o último planeta do Sistema Solar.

2020 - O filme "Listen", da realizadora Ana Rocha de Sousa, é distinguido com o prémio Bisato d'Oro de melhor realização, um dos galardões paralelos, "atribuído por um júri de crítica independente", do Festival de Cinema de Veneza, em Itália.

2023 - Rui Pinto é condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa, no julgamento do processo Football Leaks.

2024 - O Governo aprova em Conselho de Ministros um regime para que as multinacionais que operam no país estejam sujeitas a uma taxa mínima de 15% de IRC.

