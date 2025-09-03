São Vicente assinala arranque do ano lectivo

O novo ano lectivo na Madeira arranca entre os dias 8 e 12 de Setembro e traz consigo uma novidade de relevo para o concelho de São Vicente: a Escola Básica e Secundária D.ª Lucinda Andrade passa a integrar, pela primeira vez, todos os ciclos de ensino, desde a creche até ao secundário. Trata-se da única escola da Região a ser alvo deste processo de fusão, que permitirá concentrar no mesmo espaço educativo toda a oferta existente no concelho.

O Secretário Regional da Educação sublinhou que esta realidade confere um carácter especial ao arranque do ano lectivo em São Vicente, marcado não só pela integração dos novos alunos e professores, mas também pela consolidação de um modelo que reforça a continuidade pedagógica e a racionalização de recursos.

Para o ano lectivo de 2024/2025 estão assegurados cerca de 5.800 docentes nos quadros da Região, aos quais se juntam 313 professores contratados – número fixado na lista publicada a 27 de Agosto. A estes somar-se-ão apenas substituições pontuais, resultantes de desistências ou situações de saúde. Segundo o governante, o sistema encontra-se preparado para responder a todas as necessidades, embora persistam dificuldades em áreas específicas, como Português e Inglês no 1.º e 2.º ciclos e Filosofia no ensino secundário.

No que toca ao ensino privado, mantém-se a proporção de cerca de um quarto dos alunos a frequentar estabelecimentos particulares, sobretudo em creches, jardins de infância e escolas do 1.º ciclo. Estes estabelecimentos funcionam quer através de contratos de associação, equiparados ao regime público, quer através de contratos simples, que asseguram apoios ao funcionamento.

O orçamento da Secretaria Regional de Educação ronda os 500 milhões de euros, sendo a maior fatia canalizada directamente para o funcionamento das escolas.

Outro marco relevante será a generalização dos manuais digitais: a partir deste ano todos os alunos do 5.º ao 12.º ano terão acesso a equipamentos com os manuais já integrados. “Ao contrário do que sucedeu no ano passado, em que a situação de governo em gestão atrasou concursos, este ano tudo está preparado para que os manuais e equipamentos cheguem a tempo e horas”, assegurou o secretário.

Com o arranque do calendário escolar entre 8 e 12 de Setembro, a Região entra num novo ciclo educativo, onde São Vicente se destaca como pioneiro ao concentrar toda a oferta de ensino num só complexo escolar.