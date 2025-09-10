CD Nacional e Espírito Santo Sociedade Esportiva formalizam parceria

O CD Nacional estabeleceu um acordo de cooperação com o Espírito Santo Sociedade Esportiva, também denominado CTE Colatina, com o objetivo de estreitar relações e aprofundar futuras parcerias institucionais.

Natural do Estado do Espírito Santo (Brasil), o CTE Colatina é presidido por Edmilson Gonçalves Pimenta. Recorde-se que o ex-atacante brasileiro veio para Portugal representar o CD Nacional, tendo depois passagens pelo FC Porto, Paris Saint-Germain, Sporting CP, Palmeiras, entre outros.

O CTE Colatina tem como principal missão o desenvolvimento de jovens futebolistas e esta parceria visa o aproximar de relações entre os dois países, a partilha de conhecimentos e o intercâmbio de atletas entre as duas coletividades.