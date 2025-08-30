Nacional conquista primeira vitória da temporada

O Nacional conquistou, esta tarde, a sua primeira vitória da temporada, ao vencer no reduto do Casa Pia, por 2-0, em jogo a contar para 4.ª jornada da I Liga.

Os golos dos alvinegros aconteceram todos na primeira parte, por intermédio de Paulinho (33') e Chuchu Ramírez (42').

Com este resultado, a formação madeirense ascende provisoriamente à 8.ª posição do campeonato e na próxima jornada, no dia 14 de Setembro (domingo), enfrenta o FC Porto, no Estádio do Dragão.