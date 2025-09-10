Chega reforça compromisso com a "transparência, verdade e luta contra os compadrios"
A candidatura do Chega à Câmara Municipal de Santa Cruz sublinhou esta quarta-feira, 10 de Setembro, o seu compromisso com a transparência, a verdade e a "luta contra os compadrios que, durante anos, prejudicaram a política local e nacional".
Em nota emitida, o partido rejeita acusações de servir interesses instalados ou participar em jogos de bastidores, reagindo às recentes declarações de Élia Ascensão, recandidata do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz, que acusou a formação política de fazer uma política baseada em insultos e de alimentar círculos políticos fechados.
Agostinho Alves, cabeça-de-lista da candidatura do Chega, insta a candidatura do JPP a esclarecer as ligações do Município com uma empresária.
É por isso legítimo questionar a atuação de Carina de Ferro, figura próxima do executivo municipal, que tem mantido uma postura crítica constante ao CHEGA. Entre 2019 e 2025, Carina de Ferro celebrou sete contratos com a Câmara Municipal de Santa Cruz. Estes factos levantam dúvidas naturais: trata-se de uma cidadã independente ou de alguém que atua como porta-voz encoberta de interesses ligados ao JPP? A prontidão da resposta por parte do partido que governa a câmara, assumindo ser objecto de crítica do CHEGA e tomando as dores da comentadora, fala por si. Agostinho Alves