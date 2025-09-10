Chega reforça compromisso com a "transparência, verdade e luta contra os compadrios"

A candidatura do Chega à Câmara Municipal de Santa Cruz sublinhou esta quarta-feira, 10 de Setembro, o seu compromisso com a transparência, a verdade e a "luta contra os compadrios que, durante anos, prejudicaram a política local e nacional".

Em nota emitida, o partido rejeita acusações de servir interesses instalados ou participar em jogos de bastidores, reagindo às recentes declarações de Élia Ascensão, recandidata do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz, que acusou a formação política de fazer uma política baseada em insultos e de alimentar círculos políticos fechados.

Agostinho Alves, cabeça-de-lista da candidatura do Chega, insta a candidatura do JPP a esclarecer as ligações do Município com uma empresária.